Fase avançada do cancro da mama atinge mais de 10% dos casos

Doença não tem cura, mas existem vários tratamentos.

Por Francisca Genésio | 06:00

O cancro da mama metastático ou avançado representa 10 a 15% dos casos de cancro da mama no Mundo. A conclusão é de um estudo europeu sobre este tipo de cancro, desenvolvido por várias entidades e em conjunto com a oncologista e diretora da Unidade da Mama da Fundação Champalimaud, Fátima Cardoso.



"Mesmo com os melhores tratamentos no cancro precoce, cerca de 30% das mulheres que já tiveram cancro da mama precoce vão ter uma recidiva", afirma ao CM a médica Fátima Cardoso, acrescentando que "em casos raros pode não haver sinais ou sintomas de cancro primário da mama e a primeira forma de aparecimento podem ser as metástases".



O cancro da mama metastático é a fase mais avançada da doença, numa altura em que já existem tumores em outros órgãos do corpo. Não existe cura para o cancro da mama metastático, embora o estudo revele que 48 a 76% do público inquirido acredite que a doença tem cura.



Contudo, existem tratamentos para aumentar a sobrevivência, retardar a progressão da doença e garantir qualidade de vida. A sobrevivência média de uma mulher com este tipo de cancro é de 2 a 3 anos após o diagnóstico.



As taxas de sobrevivência aos 5 anos andam em torno dos 25%.



Voltou a ter cancro 5 anos depois

Laura Ferreira, de 42 anos, soube que tinha cancro da mama depois do nascimento do primeiro filho, em 2008. Fez tratamentos, foi operada e ficou curada. Passados 5 anos, em 2013, a doença voltou.



"Foi numa consulta de rotina, a médica disse que as minhas análises sanguíneas tinham um grande valor de atividade tumoral e que tínhamos que intervir já porque, pelos números, o cancro já se devia ter espalhado para outros órgãos", contou ao CM a jurista que continuou a trabalhar e a levar a vida de "forma normal, sem pensar muito na doença e encarando a vida de forma positiva".



"A doença é uma parte da minha vida, não a totalidade", disse.



"Reduzir o número de mortes"

Fátima Cardoso - Médica na Fundação Champalimaud

CM - O cancro da mama pode voltar mesmo depois de removido em cirurgia?

Fátima Cardoso – Sim, porque os tratamentos não estão relacionados com a probabilidade de recidiva. A doença pode voltar mais tarde, não é raro surgir 10 a 15 anos depois.

– Quais são os maiores desafios nesta luta?

– O primeiro é duplicar a sobrevida média para 4 a 6 anos. Se tudo aquilo que temos e sabemos fosse aplicado a todos os doentes com cancro da mama avançado, iríamos reduzir o número de mortes em cerca de 30%.