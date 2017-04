Fátima espera mais de 700 peregrinações organizadas para visita do Papa

Os melhoramentos incluíram a instalação de um novo presbitério e a renovação do tapete de asfalto de toda a esplanada do recinto. "Houve extensão da zona de calçada portuguesa na zona de ligação entre a Basílica da Santíssima Trindade e o Recinto e colocação de nova pedra em toda a extensão da passadeira das promessas", explicou o padre Cristiano Saraiva, diretor do Serviço de Administração do Santuário.



No próximo domingo, as cerimónias religiosas de Domingo de Ramos "vão estrear a renovação do recinto do Santuário depois dos melhoramentos efetuados a pensar nas comemorações do Centenário das Aparições e no melhor acolhimento dos peregrinos", referiu ainda a instituição.Os melhoramentos incluíram a instalação de um novo presbitério e a renovação do tapete de asfalto de toda a esplanada do recinto. "Houve extensão da zona de calçada portuguesa na zona de ligação entre a Basílica da Santíssima Trindade e o Recinto e colocação de nova pedra em toda a extensão da passadeira das promessas", explicou o padre Cristiano Saraiva, diretor do Serviço de Administração do Santuário.

O Santuário de Fátima registou até ontem 718 peregrinações para os dias 12 e 13 de maio, datas da celebração do Centenário das Aparições aos Três Pastorinhos com a presença do Papa Francisco, e que se traduzem em cerca de 83 mil pessoas. Falta pouco mais de um mês para a chegada do líder da Igreja Católica à Base Aérea de Monte Real, numa visita de menos de 24 horas ao País.Os números "dizem respeito a peregrinações organizadas por agências de viagens e que solicitaram o registo junto dos serviços do Santuário", revelou o departamento de comunicação da instituição. Estes grupos de fiéis "são provenientes de quase todo o mundo, com especial destaque para praticamente todos os países europeus", destaca o Santuário. Espanha, Itália, Irlanda e Polónia são as nações que mais se destacam nesta lista de romarias registadas.O Santuário de Fátima destaca ainda, de fora da Europa, "os cerca de 50 peregrinos" de São Tomé e Príncipe, bem como os que chegam a Fátima vindos da Austrália, Coreia do Sul, Vietname, Congo, Índia, Estados Unidos, Indonésia (o maior país muçulmano do mundo) e Filipinas".