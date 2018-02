Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fátima vive festa dos novos santos

É a primeira após a canonização de Francisco e Jacinta.

Por Isabel Jordão | 08:56

O Santuário de Fátima promove esta terça-feira a festa litúrgica dos santos Francisco e Jacinta, a primeira depois da canonização dos dois Pastorinhos, com uma missa e um encontro com crianças, na Basílica da Santíssima Trindade, entre outras atividades.



A festa litúrgica de Francisco e Jacinta realiza-se desde a sua beatificação, que ocorreu em maio de 2000, no Santuário de Fátima, numa cerimónia presidida pelo Papa João Paulo II. Foi também em Fátima, mas em maio do ano passado, numa celebração com o Papa Francisco, que foram canonizados, tornando-se as primeiras crianças santas não mártires da Igreja.



A beatificação ocorreu após a aprovação do milagre que curou Emília Santos e só 17 anos depois surgiu a canonização, desta vez devido à intercessão dos dois irmãos na cura de uma criança brasileira. Lucas, de cinco anos, sofreu uma queda em que perdeu tecido cerebral e recuperou sem sequelas.



O ‘Dia dos Pastorinhos’ começa com o rosário, às 10h00, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão para a Basílica da Santíssima Trindade, onde às 11h00 terá início a missa, presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.



Às 14h00, ainda na Basílica, haverá um encontro com crianças, seguindo-se, pelas 16h00, uma visita aos túmulos dos Pastorinhos, que estão na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.



O momento de veneração será acompanhado musicalmente pela Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima e culmina com as vésperas, às 17h30.