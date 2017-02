Fechado paredão norte da Costa da Caparica

A decisão foi tomada pelo Porto de Lisboa em coordenação com a Proteção Civil e as entidades locais.

O paredão norte da Costa da Caparica, no concelho de Almada, foi interditado ao público ao final da tarde de hoje e assim vai ficar até à manhã de sexta-feira, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.O paredão está vedado a partir da zona da restauração na direção da Cova do Vapor desde as 17h30, de forma a precaver a preia-mar que ocorreu às 19h10, hora em que, segundo a Polícia Marítima, a água chegou, pontualmente, a galgar o paredão e a depositar algumas pedras, "mas nada de alarmante".O paredão vai continuar fechado à circulação, pelo menos, até à manhã de sexta-feira devido à forte ondulação.