Fenprof em Belém apela a Marcelo

A Fenprof quer sensibilizar Belém para a necessidade de alterar aqueles pontos.

A Fenprof é hoje recebida na Presidência da República por Isabel Alçada, responsável pela área da Educação no Palácio de Belém e ex-ministra da pasta. O objetivo da estrutura sindical é apelar a Marcelo Rebelo de Sousa por causa do diploma do regime de concursos, que em breve seguirá para Belém, para apreciação.Estava previsto ser ontem aprovado em Conselho de Ministros, mas a agenda carregada não o permitiu. Já foi acertado em reunião de secretários de Estado e para a semana é aprovado na reunião ministerial.A Fenprof contesta três pontos. "A norma-travão não cumpre a diretiva comunitária de vincular após três anos a contrato. O diploma gera desigualdades, com os docentes dos quadros de agrupamento e de escola a ficarem atrás dos quadros de zona pedagógica. E os docentes de colégios com contratos de associação ficam na mesma prioridade dos do público para contratação", disse Mário Nogueira, que terminou as negociações em conflito com o Ministério por causa da prioridade a docentes do privado.