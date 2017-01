Fenprof pede negociação suplementar do diploma de concursos

Quer também saber quantos passam a ser abrangidos pela vinculação extraordinária se cair a exigência de os contratos serem no mesmo grupo de recrutamento (que determina as disciplinas que os professores podem lecionar).



Sobre a norma-travão, a federação quer ainda que o ME divulgue a quantos professores podem ser aplicados os novos critérios, que preveem que ao fim de três renovações de contrato sucessivas em horário completo e anual os professores entrem automaticamente para os quadros.



A norma-travão, criada pelo ex-ministro Nuno Crato em resposta a uma diretiva comunitária que exigiu a tomada de medidas que travassem o recurso abusivo a contratos a termo, prevê desde que foi introduzida que ao fim de cinco contratos anuais, completos e sucessivos os professores entrem nos quadros.



No pedido de reunião suplementar hoje enviado à secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, a federação "considera que as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação, tanto para a chamada "norma-travão", como para a designada vinculação extraordinária, são insuficientes e geradoras de injustiças, logo, não merecedoras de acordo".



"A "norma-travão", apesar da redução de um ano no requisito tempo de serviço, mantém exatamente os restantes requisitos impostos pela equipa do ministro Nuno Crato, isto é, os que tantas críticas mereceram por serem restritivos e muito injustos. Tal apreciação reitera-se, uma vez que a atual equipa ministerial mantém intactos estes requisitos", acrescenta o documento.



A federação exige ainda que seja retirada, na proposta para vinculação extraordinária, o critério que exige que os professores abrangidos tenham um horário completo e anual em 2016-2017, uma vez que isso "significa vincular professores pelo critério 'sorte'", o que "não é aceitável".



Também a Associação Sindical dos Professores Licenciados (ASPL) entregou um pedido para a negociação suplementar.



A Fenprof entregou esta quinta-feira o pedido para uma reunião de negociação suplementar do diploma de concursos, que se realiza na sexta-feira, insistindo que a tutela tem que divulgar os dados pedidos pelos sindicatos sobre os professores abrangidos pela proposta.Os sindicatos são recebidos pelo Ministério da Educação (ME) pelas 10h00 para a reunião suplementar de negociação dos diplomas de vinculação extraordinária e de revisão do regime de concursos."A informação fornecida pelo ME, que estima que sejam abrangidos "mais de 3.000 docentes" com a sua proposta de vinculação extraordinária, é uma não-resposta, pois não foi isso que a Fenprof perguntou. As perguntas foram outras e terão de ser respondidas antes de encerrada a negociação", referiu a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), em comunicado hoje enviado.