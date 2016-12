Fenprof quer 20 mil docentes no quadro até 2019

Face a essa "falta do ministério", a Fenprof decidiu revelar hoje, em conferência de imprensa em Coimbra, as suas propostas relativas à vinculação extraordinária de professores, onde propõe que todos os docentes com 15 ou mais anos de serviço entrem nos quadros a 01 de setembro de 2017, que todos os docentes com dez ou mais anos de serviço entrem a 01 de setembro de 2018 e, a 01 de setembro de 2019, sejam vinculados todos os docentes com cinco ou mais anos de serviço.De acordo com estimativas de Mário Nogueira, as propostas da Fenprof levariam a uma entrada de cerca de 20 mil professores nos quadros até 2019, recordando que existem de momento 23 mil professores colocados com contrato a termo.As negociações entre estruturas sindicais e Governo estavam previstas terminar a 06 de janeiro, sendo que a Fenprof considera que "não há condições nenhumas para encerrar as negociações" nesse dia, propondo a extensão do calendário negocial até ao final de janeiro - altura em que a matéria deveria estar encerrada.Independentemente do calendário negocial, a federação vai promover "em todo o país" plenários de professores a 09, 10 e 11 de janeiro, onde será debatido "o ponto de situação negocial" e a possibilidade de flexibilização das posições.Caso o ministério "fique preso" a posições muito distantes das da Fenprof, Mário Nogueira prevê que se discutam "formas de luta" para pressionar o ministério da Educação, que, frisou, poderão ser "fortes", caso se mantenha a última proposta da tutela relativa à vinculação extraordinária.Apesar disso, o dirigente sindical notou que as negociações têm decorrido "num clima positivo", referindo que a tutela explicou à Fenprof que o processo "não depende apenas" do ministério da Educação, mas também do ministério das Finanças."Há uma necessidade permanente [de docentes] que terá de ser preenchida sempre com uma resposta permanente", vincou Mário Nogueira, referindo que as escolas têm ganhado instabilidade, face à substituição dos docentes aposentados por professores com vínculos laborais precários.Para além da necessidade de integrar professores com cinco ou mais anos de serviço até 2019, a Fenprof exige também que seja transposta a diretiva comunitária que impede abusos na contratação a termo de trabalhadores dos Estados membros.A estrutura sindical propõe ainda, no âmbito do processo de revisão do regime legal de concursos, que se criem incentivos à fixação de professores em zonas isoladas, definição "clara" dos conteúdos das componentes letiva e não letiva, redução da área geográfica dos quadros de zona pedagógica e criação de novos grupos de recrutamento.