Fenprof saúda adesão e vai fazer exigências ao Governo

Professores estiveram esta quarta-feira em greve.

Por Lusa | 21:34

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) congratulou-se hoje com a "adesão da ordem dos 90 por cento" na greve de hoje, comprometendo-se a exigir imediatamente ao governo medidas como a contagem integral do tempo de serviço.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a Fenprof antecipa que uma hora vai ser pouco para a ronda negocial de quinta-feira, dado o "distanciamento que existe entre as posições do Governo e a dos Professores e Educadores".



Uma delas tem a ver com a recuperação integral dos mais de nove anos em que as carreiras estiveram congeladas, que a Fenprof quer que seja consagrada já no Orçamento de Estado para 2018, que está em discussão no parlamento, mas que o Governo não está disposto a aceitar.



"Vai haver uma forma de a contagem da carreira docente ser, de alguma forma, recuperada. Veremos com os sindicatos com que faseamento", confirmou hoje a secretária de Estado Alexandra Leitão durante a audição no parlamento, no âmbito do debate orçamental na especialidade, referindo porém que a reposição não será contemplada na próxima proposta.



Saudando os professores que com a greve deram "um excelente contributo" para que as posições dos sindicatos vinguem, a Fenprof salienta que a adesão coloca a paralisação "no patamar mais elevado" dos protestos que os professores já fizeram.



Caso o resultado da reunião de quinta-feira "não seja positivo", a federação pretende "desencadear novas formas de luta tão ou mais fortes do que a que hoje teve lugar".



Na quinta-feira, a Fenprof também se vai reunir com os deputados do PSD na Assembleia da República.