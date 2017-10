Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fenprof vai discutir greve em plenário nacional de professores e educadores

Objetivo é a mobilização dos docentes para que o governo seja "obrigado à introdução de mudanças".

Por Lusa | 03.10.17

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) assinala na quarta-feira o Dia Mundial do Professor com um plenário, em Lisboa, no qual apresentará uma resolução para a realização de uma greve até às férias do natal.



A reunião dará início a "uma intensa atividade nos estabelecimentos de ensino, anunciou esta terça-feira a Fenprof, em comunicado.



O objetivo é a mobilização dos docentes para que o governo seja "obrigado à introdução de mudanças" que os sindicatos afetos à Fenprof consideram "urgentes e necessárias" em aspetos como o descongelamento das carreiras para todos os professores a partir de janeiro, a aprovação de um regime especial de aposentação e a integração de todo o trabalho com os alunos na componente letiva.



A Fenprof pretende também alterar, ainda este ano, o regime de concursos e mudar o modelo de gestão das escolas, que considera pouco democrático, opondo-se também à municipalização da educação.



No plenário, o secretariado nacional da estrutura sindical afirma que quer ver discutida a realização de uma greve, parcial, ainda no primeiro período, "a tempos da componente não letiva de estabelecimento, cujas características deveriam implicar a sua integração na componente letiva".



Os professores comemoram à noite, com um Espetáculo no teatro da Trindade, o dia que lhes é dedicado anualmente e que se cumpre a 5 de outubro, por determinação da UNESCO, a agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.