Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiéis gastam 20 milhões em missas pelos mortos

Mandar celebrar missas é a principal forma de velar as almas. São mais de dois milhões de intenções por ano.

Por Secundino Cunha | 01:30

Todos os anos os católicos portugueses gastam mais de 20 milhões de euros em intenções de missa pelas almas dos familiares falecidos. Os dados mais recentes indicam que, em 2016, foram celebradas mais de um milhão e 90 mil missas, cada uma com pelo menos duas intenções - são mais de dois milhões por ano.



Ao que o CM apurou, a crise não afetou esta forma de contribuição dos fiéis para com a Igreja, tendo os valores de 2016 sido semelhantes aos dos anos anteriores ao período da Troika. Isto ao contrário do que aconteceu com a côngrua ou com os ofertórios, que registaram quebras na ordem dos 25 por cento.



Cada um dos cerca de 1900 padres que curam as mais de 4300 paróquias portuguesas celebrou, no ano passado, uma média de seis missas por semana, auferindo qualquer coisa como 220 euros (10 euros por cada intenção). O padre tem direito a apenas um estipêndio, sendo obrigado a entregar o restante ao bispo da diocese.



Por estes dias, de Todos-os-Santos (hoje) e fiéis defuntos (amanhã), regista-se um acréscimo das intenções de missas, embora a maioria das pessoas mande celebrar no aniversário da morte do familiar.



E porque os padres são poucos e as intenções são muitas, todos os anos as dioceses portuguesas encomendam mais de 150 mil intenções de missa (1,5 milhões de euros) a ordens religiosas de outros países lusófonos.



Portugueses elegem margaridas

Os portugueses continuam a preferir as margaridas e os crisântemos para as campas dos entes queridos na altura dos Finados, confirmam as floristas do Cemitério dos Olivais, em Lisboa.



"São raros os que querem gastar mais do que 10 ou 15 euros em flores e velas", disse Lina Figueiredo, florista há 36 anos.