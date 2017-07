Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de milionário exige 795 mil euros

Olímpia Feteira reclama valor aos herdeiros de Rosalina Ribeiro, assassinada em 2009.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Olímpia Feteira, filha do multimilionário Lúcio Tomé Feteira, falecido em 2000, reclama em tribunal mais de 795 mil euros aos herdeiros de Rosalina Ribeiro, que foi companheira do seu pai, e que foi assassinada a 7 de dezembro de 2009, no Brasil.



Trata-se de um processo de execução que deu entrada no Juízo de Execução de Lisboa, no início deste mês. Os executados são quatro sobrinhos de Rosalina Ribeiro, o Estado português e o Instituto de Oncologia de Lisboa, que são seus herdeiros.



Em causa está um processo que Olímpia Feteira ganhou em tribunal contra Rosalina Ribeiro. Rosalina levantou dinheiro de uma conta de Lúcio Feteira, da qual era cotitular mas não coproprietária. O processo foi instaurado ainda Rosalina era viva. No entanto, o tribunal deu como provado, já depois do seu falecimento, que esta retirou o dinheiro indevidamente e condenou-a à devolução do dinheiro, acrescido de juros. Como Rosalina deixou todos os bens em testamento aos sobrinhos que não são de sangue, mas sim da parte do marido, são eles os visados pela execução.



O Estado surge como herdeiro de Rosalina na parte da herança a que ela tinha direito do milionário. Lúcio Tomé Feteira deixou em testamento 15% de um terço da sua herança à secretária, com quem viveu durante 32 anos um relacionamento amoroso.



Rosalina deixou dois testamentos, com diferentes beneficiários, pela partilha dos seus bens no Brasil e em Portugal, mas não fez referência em nenhum à herança que iria receber do empresário. Como os sobrinhos não são descendentes diretos de sangue e Rosalina não tinha filhos ou pais, é o Estado que assume a sua posição na herança.



Na herança que deixou em testamento aos sobrinhos e ao IPO de Lisboa, está uma quinta no Algarve, apartamentos em Lisboa e no Brasil, e dinheiro.



Ex-deputado do PSD acusado pela morte de Rosalina Ribeiro

Duarte Lima, ex-deputado do PSD e que foi advogado de Rosalina Ribeiro, acusado pela Justiça brasileira do homicídio da companheira de Lúcio Feteira em 2009, em Maricá, pediu a suspensão da decisão de trazer para Portugal o processo de que é alvo no Brasil, para ser julgado em território nacional, mas o recurso foi negado. Com isto, Lima pretendia atrasar o processo para ter tempo para se pronunciar contra o facto de ser julgado no nosso país.



Multimilionário que criou um império em vários países

Lúcio Tomé Feteira nasceu em 1902 em Vieira de Leiria (Marinha Grande). Em 1931, passou a fazer parte da Empresa de Limas União Tomé Feteira, fundada pelo pai. Fundou a Companhia Industrial de Vidros e, em 1936, a Companhia Vidreira Nacional. Investiu em vários negócios na América do Sul. Na década de 1960, chegou a ser considerado um dos dez homens mais ricos do Mundo. Morreu em 2000.