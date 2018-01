Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filhos abraçam o pai ao fim de 20 anos

José Coelho não conteve as lágrimas ao voltar a ver os filhos.

Por Patrícia Bento | 10:19

Nelson Cabrita, de 18 anos, pouco ou nada sabia sobre o avô, José Coelho, que há mais de 20 anos saiu de perto dos filhos por motivos profissionais e perdeu-lhes por completo o rasto.



Foi Nelson que pediu à mãe, Ema Coelho, ajuda para conhecer o avô. O reencontro aconteceu no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV, emitido este sábado. Por motivos profissionais, Nelson não conseguiu estar presente em estúdio. Mas Ema acabou por abraçar o pai, 20 anos depois da última vez. José, visivelmente emocionado, apenas conseguia repetir "encontrei a minha menina". Pai e filha choraram abraçados.



Mas uma nova onda de emoções voltou a tomar conta de José, surpreendido pela presença de outro filho, Celso Coelho, que também não via há mais de duas décadas. Já tinha perdido a esperança de os encontrar", desabafou José.



"É um dia inesquecível, estou muito feliz por voltar para os braços do meu pai. Não podia estar mais grata", revelou Ema. Já Celso temeu o pior, depois de anos sem contacto. "Tive receio que não estivesse bem, essa era a minha preocupação", disse.