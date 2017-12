Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fim de Ano com milhares na rua de Norte a Sul e nas Ilhas

Saiba as festas a não perder para este Réveillon.

Por João Saramago | 08:40

A beleza e grandiosidade do fogo de artifício da ilha da Madeira na noite da Passagem de Ano ultrapassa fronteiras: são esperados 40 mil turistas. Destes, 20 mil chegam por via aérea, repartidos por 140 voos. Há mais 20 mil que estarão no Funchal para ver o fogo milionário a bordo de um dos dez navios de cruzeiro. No festival pirotécnico, o Governo Regional investiu 976 mil euros em oito minutos de fogo disparado de 37 postos diferentes e que implicam 131 873 disparos.



O réveillon na rua conta este ano com uma previsão meteorológica favorável. No continente, a expectativa para a noite de Passagem de Ano é de ocorrência de aguaceiros, embora com baixa probabilidade. Idêntica previsão é feita para a Madeira.



No continente, a festa conta também com fogo de artifício em vários locais. Em Setúbal, pelas 00h00, a luz e cor marcam o céu do estuário do Sado. A música reparte-se entre a doca dos Pescadores, animada por SaxChique, a partir das 23h00. O novo palco junto do edifício dos pescadores recebe Coronel Cantiga à 00h15. Por sua vez, na praia da Saúde há um espetáculo de Jorge Nice, com início à mesma hora.



Em Sesimbra, a festa é feita no fundo da baía, por mergulhadores, enquanto o céu se ilumina com o espetáculo piromusical, que tem como tema a marcha Stars and Stripes, de John Philip Sousa (1854-1932), um dos mais famosos compositores norte-americanos, com origens portuguesas.



No Montijo, após a meia-noite, a animação na praça da República será pela banda Prece Mintiera, numa homenagem a Zé Pedro e aos Xutos & Pontapés. Almada terá em palco os Azeitonas, num réveillon que se estende até à 1h30.



Na Ericeira (Mafra) destaque para atuações de DJ. Já em Santa Cruz (Torres Vedras), a Banda Raska estará em palco até às 2h00.



Marginal da Nazaré entra já hoje em festejos

Tal como o Carnaval, os festejos de fim de ano na Nazaré também duram três dias. A marginal é o local aonde todos os caminhos vão dar. Hoje é a noite de música popular portuguesa: a partir das 22h00, atua Quim Barreiros. Amanhã, é a vez de Pedro Abrunhosa subir ao palco, à mesma hora. Na última noite de 2017, atuam vários DJ. À meia-noite, há o tradicional fogo de artifício.

Já na cidade de Leiria, a festa no dia 31 ‘deambula’ entre a praça Rodrigues Lobo e o largo Papa Paulo VI. À meia-noite, o fogo de artifício vai ter como pano de fundo o castelo de Leiria.



Oquestrada animam Viseu

O recinto da Feira de São Mateus é o epicentro do reveillon em Viseu. O folclore terá especial enfoque, pois em 2018 Viseu será Cidade Europeia do Folclore, mas a banda Oquestrada é a cabeça de cartaz, a partir das 23h00.



Festejos em Santarém

Diogo Piçarra é o artista escolhido para dar as boas-vindas a 2018, em Santarém, com um espetáculo no jardim da Liberdade.



GNR animam Vila Real

Em Vila Real, às 16h00 de dia 31, é aceso o madeiro de Ano Novo. Após o fogo de artifício da meia--noite, atuam os GNR. Já em Braga, o palco na avenida Central recebe Miguel Gameiro.



DJ de vários bares em Viana do Castelo

A cidade de Viana do Castelo vai despedir-se de 2017 com animação no Centro Cultural da cidade, a partir das 22h30, com a atuação dos DJ residentes dos bares envolvidos na festa e ainda de DJ convidados. À meia-noite, atuam os The Gift. Já em Caminha, há o espetáculo ‘Remember Queen’, de homenagem a Freddie Mercury.



Cidade dos estudantes com 4 palcos

Coimbra entra em 2018 com festa repartida por quatro palcos. O principal será no largo da Portagem, com os HMB. Na praça do Comércio atuam os Peste&Sida, enquanto a praça 8 de maio vai ter o espetáculo ‘Revival Music’, e o terreiro da Erva, a Banda Hidrogénio. À meia- -noite, há fogo de artifício sobre o rio Mondego.



Três dias de festa na Figueira da Foz

A cidade da Figueira da Foz entra já hoje em festa. A praça do Forte é o epicentro dos festejos, com a atuação de Diogo Piçarra. Amanhã, David Carreira atua a partir das 22h30. Na noite de fim de ano, será Pedro Abrunhosa a subir ao palco, às 23h00.



Richie Campbell atua na Guarda

Intitulada como ‘a mais alta Passagem de Ano’ do País, os festejos de fim de ano na Guarda concentram-se na praça Luís de Camões. Pelas 22h00 de dia 31 atua Richie Campbell, com um espetáculo que durará até ao fogo de artifício, à meia-noite.



Ameaça terrorista aperta segurança

A ameaça terrorista leva a que nas grandes cidades do Mundo seja montado um forte dispositivo de segurança, com a instalação de barreiras e a colocação de militares em pontos estratégicos, para evitar o avanço de veículos sobre as multidões.



Em Paris (França), os Campos Elísios centralizam os festejos com pontos de disparo de fogo de artifício a partir do Arco do Triunfo. A multidão contará com a proteção de um forte dispositivo de segurança, que inclui militares. O local conta também com barreiras que inviabilizam a circulação automóvel. Medidas semelhantes serão adotadas nas Portas do Sol, em Madrid, onde milhares vão contar as doze badaladas que marcam a entrada de Espanha em 2018.



Em Nova Iorque (EUA), a festa em Times Square conta este ano com medidas de segurança adicionais decretadas pelo governador Andrew Cuomo. Serão criadas mais barreiras policiais e banido o uso de mochilas, sacos grandes e guarda-chuvas.



No Rio de Janeiro (Brasil), são esperadas um milhão de pessoas na praia de Copacabana, sob forte policiamento. O fogo de artifício é lançado de barcaças colocadas no oceano.