Fim de Ano frio mas sem chuva

A temperatura da água do mar será de 15 graus no Porto, 17 em Cascais e de 18 na Costa Sul do Algarve.

A previsão para o final do ano, no continente, é de frio, mas sem a ocorrência de chuva. Segundo as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Faro será a capital de distrito com a temperatura mais amena, sendo esperados para a tarde do último dia do ano 18 graus. Em sentido inverso figuram as cidade de Bragança e Guarda, onde as máximas não irão além dos oito graus.Às primeiras horas da madrugada do dia 1 de janeiro, o frio será mais intenso também no Norte e Centro. Bragança será a cidade mais fria, com um grau negativo. Guarda e Braga esperam zero graus de temperatura mínima. Em Faro são esperados, por sua vez, dez graus.A última noite do ano ficará marcada por dezenas de réveillons de Norte a Sul do País com a realização de espetáculos pirotécnicos. Segundo as previsões meteorológicas não há a indicação de chuva. Contudo, é recomendado o uso de agasalhos. No Porto a mínima prevista é de seis graus, em Lisboa sete, e na Serra da Estrela três.Para os milhares que irão festejar o Fim de Ano nas ilhas as temperaturas são bem mais agradáveis. No arquipélago da Madeira há a indicação de mínima de 19 graus no Funchal e de 17 em Porto Santo, mas está prevista chuva para ambas. Nos Açores a previsão é também de chuva, com 13 graus de mínima em Angra do Heroísmo e de 12 em Ponta Delgada.