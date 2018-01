Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fim de semana marcado pelo frio

Agitação marítima lançou alerta laranja em dez distritos.

Dez distritos de Portugal continental vão estar, a partir das 18h00 deste sábado, sob aviso laranja devido à previsão de forte agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O frio marca também presença este sábado, assim como a nebulosidade.



De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja até às 06H00 de domingo devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os oito a nove metros de altura.



Até às 18h00 de hoje, todos estes distritos estão sob aviso amarelo, que é emitido pelo IPMA sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Estão também sob aviso amarelo até às 18h00 de hoje as ilhas dos grupos oriental e ocidental dos Açores.



A costa norte da Madeira e a ilha de Porto Santo estão sob aviso laranja entre as 15h00 de hoje e as 09h00 de domingo devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a sete metros.



A forte agitação marítima levou hoje encerramento à navegação de sete barras marítimas: Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais, segundo informação da Marinha atualizada às 07h44 de hoje.



A previsão de vento forte a muito forte de norte/noroeste com rajadas até 110/120 quilómetros por hora também levou a IPMA a emitir um aviso laranja para esta região entre as 12h00 e a meia-noite de hoje.



O IPMA prevê para hoje céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente pouco nublado ou limpo a partir da manhã.



Esperam-se ainda aguaceiros pouco frequentes, mais prováveis no litoral oeste e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.



O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) e com rajadas até 60 km/h, no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde.



As previsões apontam ainda para formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior, e uma descida de temperatura, que será acentuada na mínima.