Financiamento dos hospitais na saúde mental alterado no próximo ano

Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental.

Por Lusa | 10:44

O financiamento dos hospitais na área da saúde mental vai mudar no próximo ano, passando as unidades a receber por doente e não por número de consultas ou de internamentos, anunciou hoje o Governo.



No dia em que se assinala mundialmente a saúde mental, o secretário de Estado adjunto e da Saúde adiantou que em 2018 vai ser alterado o financiamento dos hospitais quanto ao tratamento de doentes do foro mental.



"O objetivo desta alteração é não fazer o pagamento por consulta ou por internamento mas o pagamento compreensivo por doente", adiantou Fernando Araújo aos jornalistas, à margem de uma cerimónia que assinalou em Lisboa o Dia Mundial da Saúde Mental.



Segundo o governante, esta nova forma de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagar aos hospitais permite tratar mais facilmente os doentes na comunidade ou no domicílio, desinstitucionalizando-os, sem que as unidades de saúde percam o financiamento.



Fernando Araújo sublinhou que é uma forma de motivar os hospitais a tratar os doentes sem os institucionalizar.



O secretário de Estado considerou ainda que Portugal tem "um dos planos de saúde mental mais ambiciosos da Europa", lembrando que "é um dos mais bem considerados pela Organização Mundial da Saúde".