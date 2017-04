Flores dos peregrinos decoram andor em Fátima





A maior parte das flores são as que os peregrinos deixaram na Capelinha das Aparições, aos pés da imagem, oferecidas a Nossa Senhora de Fátima, em cumprimento de promessas ou agradecimento.



"Nós aproveitamos as flores todas para os arranjos que fazemos cá no santuário, não vai nada para o lixo. Só quando não chegam é que vamos comprar fora", conta Otília Vieira, adiantando que "sempre que o andor sai em procissão" vai ver como ficou a decoração. "É diferente estar aqui a enfeitá-lo e depois vê-lo lá fora a brilhar."



O andor que leva a imagem de Nossa Senhora de Fátima nas peregrinações internacionais aniversárias de 12 e 13, de maio a outubro, é enfeitado com 600 flores. São sempre de cor branca, quase sempre rosas, e colocadas uma a uma na pesada estrutura em madeira por Otília Vieira, de 56 anos, funcionária do Santuário de Fátima, que é também responsável pela paramentaria e pela limpeza e ornamentação dos espaços litúrgicos.Quando as celebrações terminam, as flores são retiradas com todo o cuidado e enviadas para os hospitais, como foi pedido nas aparições aos Pastorinhos."A partir da segunda aparição, Nossa Senhora pede uma dedicação muito grande para com os doentes", conta o padre Manuel Antunes. "O santuário entende que os doentes são peregrinos especiais e em cada mês vamos procurando fazer chegar uma flor de Nossa Senhora aos doentes", acrescenta.As flores usadas para decorar o andor e as dezenas de espaços de oração do santuário são escolhidas há 15 anos por Otília Vieira. "A partir da Páscoa começam os arranjos e com o calor estragam-se muito, temos de andar sempre de volta das flores para estarem bonitas", conta, enquanto segura mais um molhe de rosas.