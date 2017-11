Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Flores nos cemitérios simbolizam “amor e saudade”

De ano para ano são menos as pessoas a recordar falecidos.

Por Sofia Piçarra, Alexandre Salgueiro e José Carlos Eusébio | 08:12

O Dia dos Fiéis Defuntos, ou Dia de Finados, é hoje assinalado, mas, aproveitando o feriado do dia de Todos os Santos, foram muitos os portugueses que ontem se deslocaram aos cemitérios para prestar homenagem a familiares e amigos já falecidos.



Em Lisboa, no cemitério do Alto de São João, o hábito dos portugueses de colocarem flores nas campas já conheceu melhores dias. António Fernandes, 58 anos, florista há 45 anos, referiu que "cada ano que passa é pior. Os clientes gastam cinco, dez euros, é muito raro gastarem mais em flores", disse, acrescentando que os clientes "trazem o dinheiro contadinho."



Para Cecília Vieira, 68 anos, a tradição está a perder-se. "Venho, habitualmente, todas as semanas, mas já não é a mesma coisa, mesmo no Natal as famílias já não se juntam, e no cemitério é a mesma coisa".



"Perdeu-se muito esta tradição e cada vez mais. E é por isso, também, que optam pela cremação", lamentou.



Em Vila de Rei, onde muitos dos naturais vivem em Lisboa, o feriado ser a meio da semana acabou por dividir as pessoas.

A florista Leonor Salavisa sublinha que, este ano, houve "muitas pessoas que vieram ao cemitério no último fim de semana, pelo facto de viverem longe da terra natal".



Sobre as flores mais procuradas neste dia, a opinião é unânime. "Margaridas e crisântemos".



"É uma forma de homenagem, porque tenho muito amor e saudade dos meus", concluiu Cecília Vieira.