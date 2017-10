Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Flores surgem das cinzas após incêndio em Folgosinho

Depois das chamas, a Natureza recupera numa das zonas que viveu o "pior dia do ano".

20:29

Folgosinho foi uma das zonas afetadas no trágico dia 15 de outubro, o "pior dia do ano" em matéria de incêndios. Mais de 90% desta freguesia de Gouveia foi consumida pelas chamas, escapando apenas a zona interior, povoada, à fúria do fogo.



Pouco restou depois das chamas levarem grande parte da vegetação, mas a Natureza voltou a dar uma lição de sobrevivência e, nem duas semanas depois, surgem os primeiros sinais de recuperação.



Esta imagem mostra açafrão-bravo, uma planta perene, endémica da Península Ibérica. Presença habitual nos terrenos portugueses, surge espontaneamente (sem necessitar de ser plantada) e prolifera, normalmente, em terrenos secos.



Na fotografia, aparece a roxo enquanto cresce no meio das cinzas de Folgosinho e prova que a Natureza, depois da tormenta, não deixa de renascer.