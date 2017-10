Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FNE avança para contestação se Ministério da Educação não negociar carreiras

Federação vai realizar uma reunião extraordinária do secretariado nacional, no Porto.

16:44

A Federação Nacional da Educação (FNE) decide na segunda-feira formas de contestação se continuar sem resposta do Ministério da Educação para o descongelamento das carreiras dos professores, anunciou hoje a estrutura sindical.



A FNE vai realizar uma reunião extraordinária do secretariado nacional, no Porto, para definir as formas de contestação a adotar, se o ministério não decidir avançar para "um processo negocial" relativo à forma como deverá processar-se o descongelamento da carreira docente, afirma a organização em comunicado.



"É inaceitável que o Ministério da Educação continue sem dar qualquer sinal de que se preocupa com os trabalhadores que tutela", lê-se no documento em que a estrutura sindical acusa também o Ministério das Finanças de desconhecer "a especificidade do desenvolvimento da carreira docente", ao não consagrar todo o tempo de serviço congelado (quase 10 anos), para efeitos de reposição, a partir de janeiro.



Para a FNE, a ausência de uma resposta com garantias por parte do Ministério da Educação só pode ser entendida como "uma falta de consideração e respeito por toda a classe".



Se até segunda-feira não for definido um processo negocial sobre esta matéria, a FNE decidirá ações de contestação, a desenvolver de imediato e durante o debate do Orçamento do Estado.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu na segunda-feira que os professores não serão prejudicados na carreira em relação aos restantes trabalhadores da Função Pública, reagindo assim à greve marcada para sexta-feira.



"Os docentes e todos os trabalhadores do Ministério da Educação não ficam desfavorecidos em relação aos outros trabalhadores da Função Pública", disse o ministro, à margem da Conferência Internacional Educação 2017, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou, na sexta-feira, uma greve a 27 de outubro em defesa dos direitos, das carreiras, da estabilidade e dos salários, juntando-se assim à paralisação nacional da Administração Pública.