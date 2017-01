FNE pede negociação suplementar sobre concursos de professores

Depois, diz também a federação, a "norma-travão", instituída pelo anterior Governo (contratos sucessivos em horário anual completo no mesmo grupo de recrutamento), ainda não atingiu a formulação que corresponde à concretização do direito dos trabalhadores.



"A FNE entende ainda que neste projeto de diploma não está consagrado o respeito pelo direito ao acesso ao emprego público, em termos de igualdade, para todos os detentores de qualificação profissional, verificando ainda que há matérias que se entrecruzam com o regime de recrutamento e seleção de docentes", afirma-se no comunicado.



Entende a FNE que a abertura de uma negociação suplementar "é uma oportunidade única de se introduzirem alterações às propostas de legislação, que possam ir de encontro aos direitos e às expectativas dos profissionais da educação".



A Federação Nacional da Educação (FNE) enviou esta quarta-feira ao ministro da Educação um pedido de negociação suplementar sobre o processo de concursos de professores para o próximo ano, por considerar que as propostas do Governo criam injustiças.Num comunicado hoje divulgado a Federação explica que as propostas finais do Ministério são "ainda muito distantes das pretensões" da FNE, "criando injustiças de vária ordem e não respondendo, de modo algum, à eliminação da precariedade e à reposição de justiça no setor".Na semana passada a FNE já tinha dito que as propostas do Ministério estavam distantes das suas posições e tinha admitido, como também a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) pedir a negociação suplementar.