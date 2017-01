Fogo-de-artifício na Madeira bate recorde de disparos

Milhares de pessoas assistiram este domingo, no Funchal, ao espetáculo de fogo-de-artifício que assinalou a entrada em 2017, numa noite marcada pela ameaça de chuva, que não aconteceu, e pela presença de nove paquetes na baía e porto da cidade.

O espetáculo durou oito minutos, durante os quais foram disparadas 132 mil peças (70% produzidas em Portugal), pelo que foi ultrapassado o recorde de 2006, quando foram disparadas 67 mil peças e o livro "Guinness World Records" atribuiu o título de "Maior Espetáculo Pirotécnico do Mundo" à passagem de ano na Madeira.

Apesar da previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontar para chuva forte e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora nas terras altas, à meia-noite fez bom tempo e milhares de pessoas, entre madeirenses e turistas, acorreram às praças, aos terraços, aos miradouros e às estradas que cruzam o anfiteatro do Funchal.



O Governo Regional investiu 800 mil euros no espetáculo - este ano subordinado ao tema "Paraíso Atlântico" - e as peças foram disparadas a partir de 38 postos, estando 33 no anfiteatro da cidade, quatro na baía e um na ilha do Porto Santo.



O espetáculo procurou recuperar os efeitos tradicionais das últimas décadas do século XX, contornando o fogo-de-artifício de produção chinesa e investindo na produção nacional.









Às más condições do mar provocaram atrasos na hora de chegada de alguns dos nove navios de cruzeiro, que transportaram no total mais de 20 mil passageiros, e impediram a deslocação destes a terra, onde, por outro lado, a taxa de ocupação hoteleira é superior a 92%, a maior dos últimos seis anos.



Tendo em conta a reação efusiva dos espetadores, o objetivo foi alcançado.

