Força Aérea resgata mulher de cruzeiro ao largo da Figueira da Foz

Mulher de 83 anos preciso de assistência médica. Momento foi captado em vídeo.

18:48

A Força Aérea resgatou esta madrugada uma mulher que se encontrava a bordo de um cruzeiro e precisava de assistência médica urgente.



Segundo explica a Força Aérea em comunicado, a mulher, uma britânica de 83 anos, seguia a bordo do navio de cruzeiros Columbus, a cerca de 60 quilómetros a Oeste da Figueira da Foz.



A paciente foi "retirada do navio pela Esquadra 751 - Pumas e transportada num helicóptero EH-101 Merlin até ao Aeródromo de Trânsito N.º 1, em Figo Maduro, onde recebeu assistência técnica imediata", é dito.



As operações aéreas foram conduzidas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa e começaram às 22h50, terminando perto das 01h30.