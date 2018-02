Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotos chocantes mostram material abandonado em antigo hospital

Unidade de Vila Franca de Xira foi fechada em 2013 com quase tudo no interior.

21:01

O antigo hospital de Vila Franca de Xira foi abandonado com todo o material no interior. Segundo o site MAGG, nas instalações ainda se encontram duas máquinas de raio-x, centenas de camas, cadeiras das salas de espera e um bloco operatório intacto.



O hospital Reynaldo dos Santos fechou a 28 de março de 2013, sendo substituído pelo Hospital de Vila Franca de Xira.



Nessa altura, as portas foram emparedadas mas as janelas não. Este facto levou a que tenham sido levados a cabo atos de vandalismo e furtos.



Agora é possível ver extintores espalhados pelo chão e algumas portas partidas.