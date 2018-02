Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frio deixa todo o País sob aviso amarelo

Termómetros vão atingir temperaturas negativas em vários distritos.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 01:30

T odo o País está sob aviso amarelo até quarta-feira devido às temperaturas baixas. Em vários distritos, as mínimas vão ficar abaixo dos zero graus centígrados, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Ontem, ao fim da tarde, chegaram a cair alguns flocos de neve em Portalegre, no Alto Alentejo. Para a Serra da Estrela, a mínima deverá atingir amanhã os -9 graus, e cidades como a Guarda e Bragança vão registar -5 graus de mínima.



Na cidade de Lisboa – onde a mínima será de 3 graus – a autarquia decidiu ativar, a partir das 19h00 de segunda-feira, o plano de contingência para apoio aos sem-abrigo. O município vai disponibilizar o Pavilhão Manuel Castelbranco, na freguesia de São Vicente, com espaços de higiene, comida e distribuição de agasalhos. As estações de metro do Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente estarão abertas durante as noites, a partir de segunda-feira.



Já a Câmara do Porto só esta segunda-feira avalia a possibilidade de acionar um plano de contingência. O gabinete de comunicação da autarquia afirmou, à Lusa, que a Câmara vai estar com atenção às condições climatéricas e, caso necessário, será acionado o plano, que visa fornecer bebidas quentes aos sem-abrigo e abrir as estações de metro à noite. No Porto, a temperatura mínima prevista será de 0 graus.