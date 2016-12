Frio e gripe matam 750 pessoas

Segundo as autoridades de saúde, os casos de gripe vão aumentar nas próximas duas semanas, quando está previsto que se atinja o máximo de atividade. A vacinação, referem, deve ser feita o quanto antes.

Entre os dias 19 e 25 de dezembro deste ano registaram-se cerca de 2750 mortes, o que representa um aumento de 750 óbitos em relação a igual período de 2015, quando foram registadas cerca de 2000. Os dados são do Boletim de Vigilância Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).O vírus que afeta atualmente a população é o H3N2, considerado o mais agressivo dos vírus da gripe. É o mesmo que circulou em Portugal, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, quando se registaram 3250 mortes na semana de 19 a 25 de dezembro. No mesmo período de 2011, o vírus H3N2 também afetou o País. A mortalidade, na altura, foi igualmente elevada, com mais de 3200 óbitos.Ao, Fernando Almeida, presidente do INSA, explica que "as baixas temperaturas que se têm feito sentir contribuem para o aumento de casos de gripe". "Parte do excesso de óbitos verifica-se devido às temperaturas baixas, porque o frio também mata", sublinha Fernando Almeida, acrescentando que o ar frio e seco "é muito agressivo para o aparelho respiratório, especialmente de pessoas já doentes e idosos".