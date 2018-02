Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas mínimas abaixo de zero

Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou território nacional sob aviso amarelo.

Por Francisca Genésio | 01:30

Pelo menos oito municípios - Porto, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Lisboa, Oeiras, Évora e Faro - acionaram na segunda-feira planos de contingência contra a vaga de frio que atinge todo o território nacional.



Também no arquipélago da Madeira estão a ser tomadas medidas de proteção face às baixas temperaturas que obrigaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar o País sob aviso amarelo.



Com os termómetros a registarem hoje temperaturas mínimas negativas em pelo menos seis distritos, a população sem-abrigo é uma preocupação. Por isso, são várias as autarquias que apelam à doação de agasalhos e que abriram espaços para receber estes grupos.



A Câmara de Lisboa anunciou que as estações de Metro do Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente vão ficar abertas durante a noite. Também o Pavilhão Municipal da Graça, na capital, vai ficar aberto 24 horas para apoiar cerca de 350 sem-abrigo.



Preocupado com a situação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se na segunda-feira com os responsáveis de estratégia nacional para os sem-abrigo e, logo depois, visitou o Pavilhão Municipal da Graça.



Em Leiria, a Cruz Vermelha está a disponibilizar alojamento para a população em condições precárias, e em Évora foi aberto um centro de acolhimento, onde são servidas refeições.



GNR reforça ação de vigilância a idosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reforçou as ações de vigilância aos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos.