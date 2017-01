Frio polar ditou recorde absoluto

O que achou desta notícia?







Avaga de frio dos últimos dias ditou recordes de temperaturas mínimas nas estações de Sabugal (-9,9ºC), Coruche (-8,6), Tomar (-7,9), Alcobaça e Aljezur (-6,7ºC) e Alcácer do Sal (-6,2ºC). No dia 19, foram registados valores negativos em 86% das estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Este fim de semana o frio vai continuar, embora com menor intensidade por comparação com os últimos três dias. As mínimas previstas para amanhã são de três graus abaixo de zero em Bragança e de dois negativos na serra da Estrela. Há também a indicação de formação de geada, em particular no Interior e de céu pouco nublado.A vaga de frio levou a um agravamento da mortalidade. Os dados referentes a dia 19 indicam 416 óbitos, mais 26 do que no dia anterior, e mais 70 por comparação com o mesmo dia de 2016, divulgou a Direção-Geral da Saúde. Um estudo da Universidade de Coimbra, liderado por Ricardo Almendra, indica que há um maior risco de morte relacionado com piores condições habitacionais.