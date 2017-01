“Fui a casa dormir e voltei à urgência”

Em Santa Maria (Lisboa) entraram 547 utentes; o São José atendeu 457. Em Vila Franca de Xira, foram admitidos 455.



No Algarve, em Portimão, a espera chegou a 18 horas. "Tenho cancro, estou com falta de ar. Vim às 18h00 de terça-feira", revelou Luís Miguel ontem de manhã. Isidoro Duarte, diretor da urgência, diz que foram registados 301 doentes na terça. Ontem de manhã eram 116, um número "insustentável". Três médicos estavam doentes.



As urgências hospitalares continuam cheias, disparando os tempos de espera. A maioria dos casos estão relacionados com sintomas de gripe e infeções respiratórias. Nos primeiros três dias do ano, registaram-se 1516 óbitos por todas as causas, mais 500 que no mesmo período de 2016. É o valor mais elevado em oito anos.No Amadora-Sintra, entre terça-feira e as 12h00 de ontem, foram atendidos 507 doentes. "Entrei às 20h00 de terça-feira com uma dor forte nas costas. Às 06h30 [de 4ª] fui a casa dormir e voltei às 10h30, mas só fui atendido ao meio-dia", afirmou António Costa, de 57 anos.Anabela Matias chegou com a mãe, Lígia, 86 anos, pelas 21h00 de terça-feira. "Às 02h00 fui a casa descansar. É meio-dia e ela ainda não foi vista." O hospital nega os tempos de espera e afirma que o máximo registado foi 5 horas e 40 minutos.