Funchal recebe fórum sobre telesaúde

Especialistas debatem a prestação de cuidados de saúde à distância.

Por Francisca Genésio | 16:36

A segunda edição do Fórum de TeleSalut@, organizado pela Sociedade Ibérica de Telemedicina e Telesaúde (SITT), em parceria com a Ordem dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira vai decorrer entre esta sexta-feira e sábado no Funchal, Madeira.

"Vários profissionais da área da saúde vão discutir vários temas, nomeadamente a teleassistência, a telemonitorização, a telepatologia e a telesaúde nas regiões de autónomas", disse ao Correio da Manhã Luís Gonçalves, presidente da SITT.

Segundo o presidente, "a ideia base é fazer uma boa saúde com boas práticas: através da melhoraria da qualidade dos cuidados mas também da acessibilidade, porque qualquer pessoa pode pegar num telefone e fazer uma consulta à distância. Esta é uma ferramenta que pretende melhorar a performance do Serviço Nacional de Saúde, reduzindo o número das listas de espera nas unidades de cuidados de saúde".

O objetivo do fórum passa por "divulgar a telesaúde, mostrar os benefícios que esta pode trazer, como a poupança em termos de custos, por exemplo, nos transportes", explicou ao CM o presidente da SITT sublinhando que é "fundamental despertar o interesse de todos os profissionais de saúde – médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, entre outros - para a telesaúde, uma vez que no futuro este será um serviço integrante do SNS, que irá permitir melhorar a acessibilidade das pessoas à saúde, ao longo da sua vida".

Luís Gonçalves adiantou ainda que até ao final de março deste ano, a SITT, em conjunto com a Universidade da Beira Interior, vão "editar um livro sobre a telesaúde, que será disponibilizado às universidades, para que os futuros profissionais de saúde tenham um contacto direto com a matéria desde muito cedo e consigam aplicar o conceito com o melhor conhecimento".

O fórum vai reunir especialistas de diferentes áreas mas conta também com a presença de Henrique Martins, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e Ricardo Mestre, da Administração Central do Sistema de Saúde.