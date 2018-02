Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária ‘tira’ 27 mil euros a docentes

A mulher, de 45 anos, responde por peculato, falsidade informática e acesso ilegítimo.

Por M.F. | 09:03

Uma funcionária do Agrupamento de Escolas de Paredes está a ser julgada, em Penafiel, pelo desvio, entre maio de 2012 e abril de 2015, de 27 mil euros de salários de professores daquele estabelecimento de ensino.



Em três anos, a arguida, responsável pelo processamento de salários, abonos e outras prestações familiares dos professores, terá entrado no sistema informático da escola e, depois de os valores serem aprovados em tesouraria, introduzido dados falsos, fazendo com que os salários fossem transferidos para contas suas, do marido e das duas filhas.