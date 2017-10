Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário à porta da empresa gera indignação nas redes sociais

Francisco Teixeira terá sido impedido de entrar nas instalações da empresa para a qual trabalha, em Guimarães.

16:07

A imagem de um funcionário obrigado a estar sentado à porta da empresa Brunati Cafés Lda., em Guimarães, está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais.



O visado é Francisco Teixeira, um vendedor de café que fazia promoção à Brunati com uma carrinha e angariava clientes para a empresa há já alguns anos.



A situação foi exposta na rede social Facebook por um amigo deste, que se mostrou revoltado com aquilo a que já diz assistir há vários meses. "Hoje não fiquei indiferente e perguntei o porquê daquela situação. Pelos vistos é por causa de um processo disciplinar, está a cumprir horário ali ao sol, sem acesso ao interior da empresa, porque o patrão simplesmente não deixa", escreveu Juliano Teixeira na legenda da sua publicação, que já conta com mais de vinte mil partilhas e mais de cem comentários.







O CM sabe que na origem do problema estará a empresa que o funcionário Francisco Teixeira gere em paralelo com o seu emprego enquanto promotor da Brunati Cafés. Esta situação não terá agradado ao seu patrão, Vítor Araújo, que o terá impedido de entrar para dentro das instalações da empresa, obrigando-o a estar ao ar livre durante o seu horário de expediente.



Nas redes sociais, rapidamente começaram a surgir vozes em defesa de Francisco Teixeira. "O Teixeira trabalha há 12 anos consecutivos, 12 horas por dia para este patrão, e ajudou esta empresa a estar onde está graças ao Teixeira. Lembra-me quando ele entrou o que era a Brunati, nada, e com a força e dedicação de este grande ser humano, um homem trabalhador como ninguém hoje pode-se dizer que a Brunati está onde está", pode ler-se num dos comentários escritos na publicação.



O CM tentou chegar à fala com o funcionário Francisco Teixeira e com o responsável pela empresa Brunati Cafés, Vítor Araújo, sem sucesso até ao momento.