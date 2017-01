Funcionários da Escola Secundária de Marco de Canaveses estão em greve

Segundo o responsável da escola, de acordo com os rácios oficiais, os 27 funcionários são suficientes, mas a recente diminuição do horário de trabalho semanal, das 40 para as 35 horas, criou dificuldades acrescidas.Além disso, frisou, a remodelação do estabelecimento também criou áreas maiores que obrigam a maior dispersão dos funcionários.Esta manhã, os auxiliares educativos do estabelecimento concentraram-se junto à entrada da escola, acompanhados por dirigentes da associação de pais, que se solidarizaram com o protesto.O quadro de auxiliares da ESMC é de 27 profissionais, mas tem havido dificuldades quando alguns estão de baixa médica, acrescentou o diretor.Os auxiliares de ação educativa da Escola Secundária de Marco de Canaveses, que fazem greve às primeiras horas da manhã, exigem reforço do pessoal para corresponder às necessidades."Os funcionários ficam aquém das necessidades e estão cansados", disse à Lusa Helena Ribeiro, que trabalha naquela escola.Esta manhã, os auxiliares educativos do estabelecimento concentraram-se junto à entrada da escola, acompanhados por dirigentes da associação de pais, que se solidarizaram com o protesto.A auxiliar de ação educativa explicou que o problema se agravou com a recente remodelação da escola, que aumentou o número de salas e as áreas a tratar.Para cada pavilhão do estabelecimento há um funcionário, o que é insuficiente, precisou, dando como exemplo a sobrecarga de trabalho a que estão a ser sujeitos os auxiliares para garantir a limpeza de todos as salas.Helena Ribeiro disse à Lusa esperar que a greve de hoje alerte os responsáveis para o problema e para a necessidade de serem contratados funcionários. Caso não seja possível, acrescentou, que se avance para a contratação de tarefeiros que ajudem nas tarefas.Eduardo Pereira, da Associação de Pais, disse à Lusa que está solidário com as reivindicações dos auxiliares.O dirigente explicou que a escola tem mais de 1.400 alunos e 80 salas, uma dimensão que não é compatível com o número de funcionários."Estamos preocupados com a segurança dos nossos filhos", comentou.