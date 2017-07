Funcionários do Metro de Lisboa anunciam greve para 1 e 3 de agosto

Decisão será tomada no dia 25 de julho.

Os funcionários do Metro de Lisboa anunciaram uma nova greve de 24 horas, marcada para os dias 1 e 3 de agosto.Em comunicado, a Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações), queixa-se essencialmente de um "clima de confronto" e de uma "alteração unilateral das regras de prestação de trabalho e horários"."O governo do PS e a administração do ML em vez de se empenharem em resolver os graves problemas herdados do governo anterior (PSD+CDS) têm optado nesta empresa por um clima de confronto (...) quando o que se precisa é que sejam admitidos os trabalhadores que são necessários, se dote a empresa do material circulante adequado, se melhorem as condições nas estações e que se respeitem os trabalhadores que são aqueles que, diariamente, fazem tudo para, nas condições atuais, se consiga ter um serviço público com os padrões mínimos de qualidade", pode ler-se no comunicado intitulado 'A Luta Volta ao Metropolitano de Lisboa'.A decisão final será tomada no dia 25 de julho, onde os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa se irão reunir em plenário e discutir a proposta de greve.