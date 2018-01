Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundação 'O Século' dirigida pela maçonaria

Presidente e membros da administração são maçons.

Por João Saramago | 08:50

A Fundação O Século, cuja administração está a ser alvo de investigação por parte da Justiça por suspeita de uso de dinheiros públicos para fins particulares, conta com cinco membros efetivos do conselho de administração que pertencem à maçonaria.



Alguns destes dirigentes aderiram à irmandade por sugestão do próprio presidente do conselho de administração, Emanuel Martins, que faz parte da loja Luís Verney, da Grande Loja Legal de Portugal.



São também maçons - segundo divulgou a revista ‘Visão’ - o vice-presidente do conselho de administração, João Ferreirinho, os membros não executivos do conselho de administração Armindo Azevedo e António Dias Pacheco, bem como o diretor comercial, Ricardo Lino Rodrigues, e o responsável pela empresa de seguros ligada à fundação, António Vilela.



Um outro maçom, Umberto Pacheco, recentemente deixou a fundação.



Ao CM, O Século avançou que "em nenhum momento, a estes ou outros funcionários foi perguntado o seu clube, religião ou outros interesses". Já a Grande Loja adiantou que a maçonaria é "alheia a quaisquer atuações fora do seu âmbito".



Família do presidente com vários empregos

Na Fundação O Século trabalham sete familiares de Emanuel Martins: a mulher, Fernanda Martins; os filhos Mário e Cláudia; os enteados Nuno e Carlos Mártires e as noras Vanessa Fernandes e Carla Teixeira.



PORMENORES

Jantares maçónicos

No refeitório da Fundação O Século ocorreram jantares por iniciativa do presidente, Emanuel Martins, para os seus ‘irmãos’ da maçonaria, revela denúncia que levou à investigação.



Fruta descascada

No refeitório, o presidente da fundação exigia fruta descascada. A direção nega que familiares do presidente abastecessem os carros sem pagar.