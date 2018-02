Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral de Manuel Ribeiro esta terça-feira

Professor e advogado é pai de Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do grupo Cofina, do Correio da Manhã e da CMTV.

01:30

Realiza-se esta terça-feira o funeral do professor e advogado Manuel Ribeiro. A missa de corpo presente decorrerá a partir das 8h30, na Capela da Misericórdia do Barreiro, seguindo o féretro para o cemitério de Santo António das Areias, no concelho de Marvão.



Manuel Ribeiro faleceu no domingo, aos 87 anos. É pai de Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do grupo Cofina, do Correio da Manhã e da CMTV. Deixa viúva Maria do Céu Ribeiro, também antiga professora.



Durante largos anos, Manuel Ribeiro lecionou em escolas do Barreiro, cidade onde também exerceu advocacia.



A Octávio Ribeiro e à sua família, a equipa do Correio da Manhã e da CMTV expressa as mais sentidas condolências.