Furação Ophelia a 155 quilómetros dos Açores

Tempestade deverá chegar a Santa Maria ao final de sábado já em categoria 1.

01:04

O centro do furacão Ophelia deverá estar às 18h00 deste sábado (mais uma hora em Lisboa) a 155 quilómetros de Santa Maria, nos Açores, mas já em categoria 1, anunciou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores, às 21h00 de sexta-feira, o centro do ciclone Ophelia, ainda em categoria 2, localizava-se a 776 quilómetros a sudoeste da ilha de Santa Maria.



O comunicado adianta que o ciclone, designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões de categorias 1 a 5, "está a deslocar-se para este/nordeste a 20 quilómetros/hora em direção ao arquipélago", sendo esperado que nas próximas seis horas perca alguma intensidade, baixando de novo para categoria 1.



"Prevê-se que, às 18h00, o centro do furacão Ophelia se encontre a cerca de 155 quilómetros a sul da ilha de Santa Maria, continuando o seu deslocamento para nordeste", informa o comunicado, disponível na página do Facebook da delegação regional dos Açores do IPMA.



De acordo com o IPMA, "existe uma probabilidade de o ciclone condicionar o estado do tempo no grupo oriental", ilhas de Santa Maria e de São Miguel, com vento médio igual ou superior a 65 quilómetros/hora a partir das 12h00.



"Para Santa Maria esta probabilidade varia entre 50 a 70% e para São Miguel entre 20 a 30%", refere ainda o IPMA.



Nestas condições, prevê-se que, a partir daquela hora, "ocorra um agravamento do estado do tempo, com precipitação forte (superior a 40 milímetros acumulados em uma hora) e acompanhada de trovoada, vento com rajadas que em São Miguel podem chegar aos 100 quilómetros/hora e em Santa Maria poderão ultrapassar os 100 quilómetros/hora".



Já as ondas nestas ilhas podem atingir os seis metros de altura significativa.



Para o grupo central do arquipélago dos Açores -- Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa -- é de esperar "uma intensificação da superfície frontal fria que poderá provocar precipitação forte", também superior a 40 milímetros acumulados em uma hora, podendo ser acompanhada de trovoada.



O IPMA colocou, entretanto, as sete ilhas dos grupos oriental e central sob aviso vermelho devido à possibilidade de chuva forte.



Em São Miguel e Santa Maria o aviso vermelho vigora entre as 18h00 e as 24h00. Este é antecedido de um aviso laranja também para chuva a partir das 12h00.



Nestas duas ilhas vigora também aviso laranja para vento e amarelo para agitação marítima e trovoada.



No grupo central, o aviso vermelho vigora entre as 12h00 e as 18h00 para chuva forte, mas antes vai estar sob aviso laranja. Há ainda aviso amarelo para trovoada.



O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de quatro e representa uma situação meteorológica de risco extremo. O aviso laranja é o segundo da escala e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.