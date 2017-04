Futuros médicos vão ter prova tipo americana

Em Portugal não está ainda definido: "Nos Estados Unidos, o exame custa em média, por aluno, entre 500 a 700 dólares (472 a 660 €). Em Portugal, o custo não está ainda definido, mas não é prática ser suportado pelos alunos".



O bastonário da Ordem, Miguel Guimarães, referiu que "numa fase inicial o exame deverá contar com o apoio do organismo norte-americano - National Board of Medical Examiners". "O exame terá custos acrescidos para contar com um júri profissionalizado", sublinhou.Em Portugal não está ainda definido: "Nos Estados Unidos, o exame custa em média, por aluno, entre 500 a 700 dólares (472 a 660 €). Em Portugal, o custo não está ainda definido, mas não é prática ser suportado pelos alunos".

Os licenciados em medicina irão contar com uma nova Prova Nacional para Acesso à Formação Específica, que substitui o exame Harrison. O modelo, em discussão pública por 30 dias, prevê um teste à americana, ou seja, que os médicos respondam a 150 perguntas, todas de escolha múltipla.A nova prova valoriza os conhecimentos práticos e terá o seu primeiro ensaio no próximo ano. Em 2019 deverá entrar em vigor, terminando assim a vigência do chamado exame Harrison, muito contestado por professores, estudantes e profissionais de saúde por possuir uma forte carga teórica.O novo modelo foi criado por uma Comissão Nacional nomeada pelo Ministério da Saúde que integra elementos de várias áreas ligadas à saúde, como a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e a Ordem dos Médicos.