Ganha 30 mil euros em raspadinha

Prémio saiu no café-bar Primorosa, na Nazaré.

Por José Durão | 09:20

Uma raspadinha ‘Código dos Euros’ valeu ontem, no café-bar Primorosa, na Nazaré, um prémio de 30 mil euros a uma apostadora.



A vencedora, cliente habitual da casa, ficou "sem reação" quando constatou que tinha ganho, contou ao CM Jéssica Barbeiro, a empregada que vendeu a raspadinha.



Com o imposto de selo, o Estado fica com 5 mil euros do prémio.



Já o proprietário do espaço, João Pereira, garante que o café tem "fama de todos os dias dar prémios".