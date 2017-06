Gás que anestesia ajuda mulheres a terem maior controlo no parto

Analisando a dor numa escala de 0 a 10, "com a epidural a dor da grávida pode cair num 0 e com o gás poderá eventualmente ficar num nível 3 a 4, o que é sempre positivo, até porque a técnica apresenta riscos mínimos", acrescenta.



PORMENORES

Dor no parto para 95%

Mais de 95 por cento das mulheres relatam sofrer dores durante o parto, segundo dados da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Algumas experiências podem ser traumáticas para as grávidas.



Alívio quase imediato

"Quando a grávida começa a sentir o pico da dor durante a contração, inspira profundamente o gás e vai sentir um alívio quase imediato da dor. É a grande vantagem da analgesia inalatória", diz Fernando Manso, médico anestesiologista.



Anestesia epidural administrada por cateter na coluna

A epidural é uma anestesia local e é administrada quando a grávida já iniciou o trabalho de parto com dor provocada pelas contrações.



O anestesista introduz uma agulha entre duas vértebras da coluna lombar, o que permite a entrada do cateter. É por esta via que o medicamento é depois administrado. A agulha é removida depois de o cateter estar instalado. A grávida permanece acordada durante o parto.



Métodos de produção mais seguros reduzem riscos

"Este gás já foi usado nas maternidades, mas não desta forma, porque cada vez mais os medicamentos passam por grandes triagens e estudos no sentido de serem o mais seguros possíveis. É neste contexto que a analgesia inalatória reaparece", explica Fernando Manso, médico anestesiologista.



A anestesia é formada por "uma mistura de oxigénio a 50% com protóxido de azoto" e "tem riscos diferentes e muito menores" em comparação com a epidural. Pode ser administrada através de uma máscara facial ou de um bucal unidirecional.



A última opção garante uma segurança adicional porque "só deixa sair o gás quando a grávida inspira", diz o coordenador de anestesia da área obstétrica do Hospital Amadora-Sintra.



O gás pode começar a ser inalado pela grávida em qualquer momento do trabalho de parto e não impede que, mais tarde, lhe seja administrada a epidural. Há, no entanto, várias medidas de segurança a ter em atenção. "O local onde é administrado tem de ter uma ventilação adequada e a grávida tem de ter formação para inalar o gás de forma correta, sempre acompanhada", refere o médico anestesiologista.Analisando a dor numa escala de 0 a 10, "com a epidural a dor da grávida pode cair num 0 e com o gás poderá eventualmente ficar num nível 3 a 4, o que é sempre positivo, até porque a técnica apresenta riscos mínimos", acrescenta.Mais de 95 por cento das mulheres relatam sofrer dores durante o parto, segundo dados da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Algumas experiências podem ser traumáticas para as grávidas."Quando a grávida começa a sentir o pico da dor durante a contração, inspira profundamente o gás e vai sentir um alívio quase imediato da dor. É a grande vantagem da analgesia inalatória", diz Fernando Manso, médico anestesiologista.A epidural é uma anestesia local e é administrada quando a grávida já iniciou o trabalho de parto com dor provocada pelas contrações.O anestesista introduz uma agulha entre duas vértebras da coluna lombar, o que permite a entrada do cateter. É por esta via que o medicamento é depois administrado. A agulha é removida depois de o cateter estar instalado. A grávida permanece acordada durante o parto."Este gás já foi usado nas maternidades, mas não desta forma, porque cada vez mais os medicamentos passam por grandes triagens e estudos no sentido de serem o mais seguros possíveis. É neste contexto que a analgesia inalatória reaparece", explica Fernando Manso, médico anestesiologista.A anestesia é formada por "uma mistura de oxigénio a 50% com protóxido de azoto" e "tem riscos diferentes e muito menores" em comparação com a epidural. Pode ser administrada através de uma máscara facial ou de um bucal unidirecional.A última opção garante uma segurança adicional porque "só deixa sair o gás quando a grávida inspira", diz o coordenador de anestesia da área obstétrica do Hospital Amadora-Sintra.

O método já é conhecido e usado há largas décadas, mas perdeu terreno para a epidural. A analgesia inalatória - um gás que, ao ser inalado, tem o efeito de anestesiar - volta agora a surgir como opção para as grávidas que não podem submeter-se a procedimentos invasivos devido a doenças ou que, simplesmente, não o querem fazer."Defendo muito a epidural, mas também tenho de dar a mão à palmatória porque há alturas em que temos de saber oferecer mais alguma coisa à grávida quando ela não pode ou não quer submeter-se a uma técnica invasiva durante o parto", refere aoFernando Manso, coordenador de anestesia da área obstétrica do Hospital Amadora-Sintra.A técnica passa, sobretudo, por munir a grávida de controlo sobre a própria dor durante cada contração. "As mulheres vão hoje em dia cada vez mais informadas para a maternidade e com mais querer. Também é importante irmos ao encontro das suas vontades num momento tão importante como o nascimento de um filho", refere o médico anestesiologista. Dar novas opções à grávida permite "que possa estar em condições de colaborar e participar ativamente no processo do nascimento", destaca Fernando Manso, descrevendo a anestesia inalatória como "uma mais-valia que todas as maternidades deviam ter".