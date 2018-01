Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato Jackie já regressou à Madeira

Animal foi encontrado numa zona do terminal de carga do aeroporto de Lisboa.

Por Edgar Nascimento e Tatiana Santana | 01:30

O encontro entre o gato Jackie e a dona, Sandra Teixeira Freitas, aconteceu esta segunda-feira no aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.



O animal esteve desaparecido 15 dias no aeroporto de Lisboa, depois de ter viajado com a dona para passar o Natal na ilha.



Quando aterrou na Madeira, Sandra deparou-se com a caixa do animal vazia. Depois da divulgação do caso nas redes sociais, Jackie foi encontrado na semana passada numa zona do terminal de carga de Lisboa e recuperado por uma equipa da SAR Team.



"Estava todo sujo, com um olhar triste e notava-se que não comia muito", contou Sandra Freitas.



"Quando regressar a Lisboa, vou deixar os meus animais com os meus pais, porque tão cedo não volto a fazê-lo passar por isto", acrescentou.