Gato Jackie obrigado a regressar a Lisboa devido ao mau tempo

Animal desaparecido 15 dias no aeroporto ia a caminho da Madeira, mas o avião em que seguia não conseguiu aterrar.

Por Pedro Zagacho Gonçalves e José Carlos Marques | 19:28

O encontro entre o gato 'Jackie', que esteve 15 dias desaparecido no Aeroporto de Lisboa, e a dona, Sandra Teixeira Freitas, foi adiado devido ao mau tempo que se faz sentir. O animal seguiu esta tarde de volta para a Madeira, num voo da TAP que não conseguiu aterrar devido aos ventos cruzados que se fazem sentir no Aeroporto do Funchal.



'Jackie' foi resgatado na manhã desta sexta-feira, um dia depois de ter sido localizado. Estava debaixo de um contentor de grandes dimensões aproveitando um friso de apenas 20 cm. Segundo a informação divulgada no Facebook pelo grupo Gatos Urbanos, foi preciso recorrer a uma abertura no chão do contentor para retirar o gato em segurança.



Duas horas depois, 'Jackie' embarcou com destino ao Funchal, onde a dona o esperava, acompanhado por Paula Pinto, da TAP, e pelo veterinário do Aeroporto de Lisboa. O animal deveria ter chegado ao final da tarde desta sexta-feira mas, visto que a aeronave em que seguia não conseguiu aterrar, o piloto viu-se obrigado a voltar para Lisboa.



Jackie deveria ter viajado com a dona de Lisboa para o Funchal para passar o Natal na Madeira, mas, quando esta aterrou na ilha, deparou-se com a caixa do animal vazia. Desde então que o animal era procurado no aeroporto, tendo sido descoberto por um funcionário de uma das empresas que trabalha no aeroporto.



O grupo Gatos Urbanos divulgou foto do animal após o resgate, aparentando estar bem.