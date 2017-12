Gato perdido no aeroporto de Lisboa há três dias

Animal saiu da transportadora enquanto aguardava pelo voo para a Madeira.

Jackie, um gato, está perdido há três dias no Aeroporto de Lisboa depois de ter fugido da transportadora enquanto aguardava pelo voo com destino à Madeira.

Sandra Teixeira Freitas, dona do felino, disse que o animal tinha chip e estava castrado.

A mulher só deu conta da ausência do gato quando aterrou no Aeroporto da Madeira e viu que a transportadora do animal não tinha porta e que o animal não tinha viajado com eles.

"Quando fui buscar, já no Funchal, a transportadora do gato não tinha porta e ele não estava lá", disse Sandra.

Uma equipa especializada começou na tarde deste domingo a participar nas buscas do gato que está perdido desde a passada quinta-feira, no Aeroporto de Lisboa, na sequência de uma fala no serviço de transporte entre a TAP e a Groundforce, segundo avança o jornal JM Madeira.