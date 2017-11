Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Genéricos são tão bons como os remédios de marca

Em dez anos, a Autoridade Nacional do Medicamento testou 11 852 remédios, dos quais 2395 eram genéricos e 2184 produtos de Saúde.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Os medicamentos genéricos comercializados no mercado nacional têm qualidade, o número de recolhas de lote resultantes da deteção laboratorial de problemas de qualidade é baixo e não há diferenças entre remédios genéricos e de marca no que respeita à recolha de lotes", estas são as principais conclusões tendo em conta os resultados da supervisão laboratorial efetuada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

De acordo com informações prestadas ao CM por fonte desta autoridade, no que "respeita ao controlo laboratorial efetuado pelo Infarmed, nos últimos dez anos, os medicamentos que apresentam não conformidades consideradas críticas são recolhidos do mercado, sendo esta percentagem de cerca de 1,5%". Refere a mesma entidade que "esta percentagem de recolha é semelhante nos medicamentos genéricos e não genéricos".



Entre 2007 e 2017, o laboratório do Infarmed analisou 11 852 medicamentos, destes, 2395 eram genéricos e 2184 produtos de saúde (1070 dispositivos médicos e 1114 produtos cosméticos).



O laboratório do Infarmed participa com outras unidades de investigação de 25 países no Programa Europeu de Supervisão da qualidade de medicamentos. Em média são analisados mil medicamentos por ano e o Infarmed é um dos cinco que mais remédios tem testado.



Áreas terapêuticas

As áreas terapêuticas com maior número de genéricos analisados pelo Infarmed são: do aparelho digestivo (inibidores da bomba de protões), aparelho cardiovascular (inibidores da enzima de conversão da angiotensina) hormonas e medicamentos para tratar doenças endócrinas (outros antidiabéticos) e sistema nervoso central (antidepressivos).



As não conformidades

As não conformidades detetadas nos últimos dez anos pelo laboratório do Infarmed estão associadas na maioria ao não-cumprimento dos requisitos relacionados com o ensaio de dissolução, o aspeto da forma farmacêutica, doseamento da substância ativa e determinação das substâncias aparentadas.



500 milhões divididos pelo SNS e hospitais

O Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP – Confederação Empresarial de Portugal enviou uma carta para o Parlamento a propor aos deputados que os 500 milhões de euros que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou para aumentos de capital dos Hospitais EPE em 2018 sejam divididos.



De acordo com o documento a que o CM teve acesso, na proposta de alteração à proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018, assinada por João Almeida Lopes, vice-presidente da CIP para os Assuntos Europeus e da Indústria de Saúde, é proposto que 300 milhões de euros sejam para reforço direto da transferência prevista para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que apenas 200 milhões sejam para reforçar o capital dos hospitais.

O conselho considera que o reforço do SNS é prioritário e é importante que o valor seja o adequado. É até mais importante do que, por exemplo, 1400 milhões de euros para a redução da dívida aos fornecedores, quando o Ministério da Saúde reconhece que a dívida vencida é de 967 milhões de euros, lê-se no documento.



Genéricos são aposta do Governo

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, reiterou, no Parlamento, no dia 13 deste mês, que o Governo quer manter a aposta nos genéricos e biossimilares (marca branca de fármacos biológicos) e vai fazer acordos plurianuais para acesso à inovação disruptiva, ou seja, a terapêuticas totalmente inovadoras.



Um incentivo para as farmácias

Desde janeiro que as farmácias recebem um incentivo de 37 cêntimos por cada embalagem de genéricos dispensados com preço igual ou inferior ao quarto preço mais baixo do grupo homogéneo. O objetivo do Governo é que com esta medida consiga atingir uma quota de 60% de venda de genéricos.