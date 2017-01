GNR faz 43 mil km por ano para levar órgãos

A missão começa quando a unidade de saúde que detém o órgão a ser transplantado contacta a autoridade. Nesse momento é acionada uma patrulha que se desloca até ao local, transportando o órgão nas exigidas condições térmicas até ao destino. "Muitas vezes é mesmo até à porta do bloco operatório, onde já estão à espera do órgão com a cirurgia em curso", explica ao CM o capitão Ricardo Silva.O serviço é feito em marcha de urgência, "o que permite exceder os limites de velocidade, mas nunca colocando em risco a vida dos outros", garante.De acordo com os últimos dados do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, no ano passado foram realizados 841 transplantes até 20 de dezembro, mais 17 do que em todo o ano de 2015.