GNR intensifica fiscalização de veículos pesados

Até quinta-feira vias a vigilância vai ser reforçada nas zonas com maior volume de tráfego.

Por Lusa | 11:24

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar, entre esta segunda-feira e quinta-feira, a fiscalização aos veículos pesados de mercadorias e passageiros nas vias com maior volume de tráfego deste tipo de veículos.



Em comunicado, a GNR explica que as ações de fiscalização da operação "Tispol -- Truck and Bus Operation", visam controlar o peso dos veículos e os tacógrafos (que regista os tempos de condução, pausas, tempos de repouso, viciação e manipulação), o acondicionamento e transporte de carga e as condições técnicas dos veículos.



Durante o período da operação, os militares dos comandos territoriais da Unidade Nacional de Trânsito, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Ação Fiscal vão controlar também a condução sob o efeito do álcool, a verificação do uso do cinto de segurança e a deteção de infrações de natureza fiscal, aduaneira e ambiental.



Na nota, a GNR esclarece que a operação será realizada de igual modo em todos os países da Europa e enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network (TISPOL), organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, e pelo Euro Controle Route, um grupo de serviços de controlo das estradas europeias cujo objetivo é o de melhorar a segurança rodoviária.