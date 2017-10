Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golfinhos ameaçam sardinhas

Presença de roazes é ameaça às reservas mas não o principal problema para a sardinha.

Por Beatriz Ferreira, João Saramago e A.R. | 01:30

Governo, armadores e pescadores reúnem-se hoje em Lisboa para discutir alternativas à proibição da pesca de sardinha em 2018 nas faixas entre a Comporta e a Ericeira e entre a Torreira e a zona sul da Figueira da Foz.



Ontem, o setor preparou o encontro de hoje com a ministra do Mar, marcando desde logo uma posição clara contra a suspensão anunciada pela governante.



"Não faz sentido quando os estudos mostram que os stocks recuperaram cerca de 30%, de 111 mil toneladas para 147 mil", defende Humberto Jorge, presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, adiantando que está disposto a renegociar o plano de gestão da espécie, mas com medidas de compensação alternativas. Hoje, Ana Paula Vitorino explicará aos representantes do setor as medidas concertadas com Espanha.



Humberto Jorge recusa que o setor, que "já está parado seis meses por ano" faça mais sacrifícios. E garante: "Nos Santos Populares, vão comer sardinha portuguesa."



Há quem defende que, além da captura pelos pescadores, há outros riscos a ameaçar a sardinha. O golfinho é o principal predador desta espécie: por ser o peixe mais comum, é a base da alimentação do cetáceo. Contudo, "apesar de haver um número crescente de golfinhos na costa, não são o principal problema para a redução do stock de sardinha", garante o biólogo Carlos Sousa Reis.



O ex-presidente do Instituto Nacional de Investigação das Pescas aponta "causas naturais como a alteração de correntes marítimas e a variação da temperatura e salinidade do mar", para o problema. No entender de Carlos Sousa Reis, "para minimizar a redução de sardinha devem ser destruídas barragens e açudes obsoletos que inviabilizam a deslocação de nutrientes para o mar".



O biólogo frisa também que a interdição por vários anos vai "atirar para o desemprego uma geração inteira de pescadores e ditará o fim da atividade".



Pescadores e armadores a Norte estão apreensivos

Na Docapesca de Matosinhos, a intenção de interdição da pesca de sardinha em 2018 está a causar dúvidas e incertezas à comunidade piscatória. Ontem, o assunto era discutido em todas as embarcações que foram ao mar pela primeira vez em seis meses sem trazer sardinha. " Vimos imensa sardinha grande, uma extensão muito significativa dela mas a data limite de pesca foi quarta-feira. Agora vamos estar a meio-gás e a ministra ainda quer mais interdições" lamentava o mestre da embarcação ‘Dragãozinho’, Manuel Granja. O setor "é dos mais fragilizados", frisa. A opinião é partilhada pelo armador Jerónimo Viana: "Isto pode ser o fim do setor." "Na zona de Caminha até Castelo de Neiva, há zonas boas para preservar a espécie e é bom que o façam, mas é preciso cautela, nós sobrevivemos disto", explicou.