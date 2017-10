As reações à demissão de Constança Urbano de Sousa

Ministra da Administração Interna pediu para cessar funções esta quarta-feira.

Por Lusa | 09:59

CDS-PP critica "teimosia" do PM que não deixou sair ministra

O deputado do CDS-PP Telmo Correia criticou hoje a "teimosia do primeiro-ministro" que manteve a ministra da Administração Interna depois da tragédia de Pedrogão Grande e defendeu que o executivo terá "de assumir responsabilidades para além da demissão".



"A ministra fez questão que o país soubesse hoje que pediu para sair naquele momento e que só por teimosia do primeiro-ministro, que não permitiu essa possibilidade, ela teve de se manter em funções aparentemente contra vontade, uma vez que terá pedido para sair. Isto é particularmente surpreendente e particularmente grave", afirmou Telmo Correia em declarações à Lusa.



Por isso, o CDS-PP volta a reafirmar que "a responsabilidade do ocorrido é do primeiro-ministro e do Governo e, por isso, essa responsabilidade e consequências têm de ser assumidas para além dessa demissão".



Para o CDS-PP, Constança Urbano Rodrigues e a sua equipa deveriam ter saído após os incêndios de Pedrogão Grande, uma posição que ganhou mais força com os fogos deste fim-de-semana: "Esta demissão era inevitável por uma questão de responsabilidade política. Era incontornável", sublinhou Telmo Correia em declarações à Lusa.



No entanto, o deputado do CDS-PP lamenta que a saída da ministra só tenha acontecido "depois do importantíssimo discurso do Presidente da República que deixou muito claro que essa demissão teria de ocorrer".



"Era evidente para nós e para muita gente que o Ministério da Administração Interna e esta ministra estavam sem rumo e sem condução política há muitos meses a esta parte", sublinhou Telmo Correia, reportando-se aos incêndios de Pedrogão Grande.



Na altura, o CDS-PP defendeu que a ministra e a sua equipa se deviam demitir depois da tragédia que revelou "falta de capacidade de previsão, falta de leitura e antecipação de uma situação que, dadas as condições meteorológicas, era provável que viesse a acontecer, as nomeações erradas e os modelos de proteção que não funcionaram", recordou o deputado.



BE considera que demissão era inevitável e pede reformas

O Bloco de Esquerda afirma que era inevitável a demissão da ministra da Administração Interna e que são necessárias reformas profundas na Proteção Civil, disse à Lusa o deputado Pedro Filipe Soares.



"Como nós já dissemos publicamente, e junto do Governo, esta demissão não deve servir apenas e só para uma mudança de rostos para que fique tudo na mesma. É necessária uma mudança de fundo na reforma de funcionar da Proteção Civil, quer na reação às tragédias, quer na prevenção de tragédias, quer em toda a sua estrutura", disse Pedro Filipe Soares.



Para o presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a demissão da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, era "inevitável" face ao desenrolar dos acontecimentos dos últimos meses e das últimas semanas acrescentando que "também era inevitável a aceitação da demissão" por parte do primeiro-ministro, António Costa.



Face à demissão, o Bloco de Esquerda sublinha também que é obrigatória uma mudança de fundo para que seja reposta "a confiança das pessoas no Estado" e para garantir, afirma, que as situações que ocorreram não voltem a repetir-se.



Questionado sobre a possibilidade de o presidente da República poder vir a condicionar o funcionamento do governo do PS (apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP), Pedro Filipe Soares diz que a necessidade de reformas e os "acontecimentos" é que vão pautar o desempenho do executivo.



"Essa mudança de fundo parece-nos a nós a exigência maior e que obriga a uma mudança clara da parte do Governo. O desenrolar dos acontecimentos, mais do que as posições políticas de agentes partidários e de órgãos de soberania, é o que nos parece que condiciona, de forma inequívoca, este desfecho que se tornou inevitável", respondeu.



PAN considera que demissão de ministra era "inevitável"

O deputado do partido das Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, considerou hoje que a demissão da ministra da Administração Interna (MAI) era uma "inevitabilidade", salientando que a sua continuidade estava a "fragilizar a própria posição" do Governo.



"Para nós era uma inevitabilidade esta demissão. Muito para além das responsabilidades políticas que a ministra possa ter, há aqui uma questão anímica da própria pessoa e de confiança pública que poderia estar a faltar para empreender todas as forças e trabalho nos próximos meses, nos próximos tempos relativamente à floresta e à matéria de incêndios", disse.



No entender de André Silva, a continuidade de Constança Urbano de Sousa "estava a fragilizar a própria posição do Governo".



"Do nosso ponto de vista, Constança Urbano de Sousa tomou a melhor opção que deve ter sido tomada em conjunto com o primeiro-ministro e, por isso, a sua demissão era inevitável", frisou.



O líder do PAN destacou também em declarações à agência Lusa que neste momento, mais do que a troca da pessoa para esse lugar, é importante mudar políticas.



"O importante agora é a mudança de políticas, a mudança da visão, de olhar para os nossos recursos naturais e para o bem comum e, de uma vez por todas, colocá-los à frente de interesses instalados, de 'lobbies' que estão há muito instalados, e termos a coragem para fazer reformas profundas", disse.



Na opinião de André Silva, "é muito trágico o que se está a passar no país", sublinhando que a situação "é consequência de toda a desorganização em prol de um suposto desenvolvimento e dos interesses instalados".



"Para nós o que é importante neste momento e agora que estou a regressar de uma visita três dias ao distrito de Viseu, afetado por incêndios, é que a angústia e incerteza das pessoas são enormes. Há muitas pessoas que não sabem que caminho percorrer, porque perderam a casa, porque não têm neste momento onde comer, não sabem onde se dirigir e que claramente têm falta de apoio psicológico", destacou.



Segundo o deputado, as pessoas estão perdidas e, neste momento, o que há a fazer é sinalizá-las e garantir que estejam salvaguardas as suas necessidades mais básicas.



"A nossa grande preocupação é a reconstrução e apoio a quem mais necessita", disse.



PEV respeita demissão, mas exige "medidas urgentíssimas" nas florestas

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) respeita a demissão da ministra da Administração Interna, mas alerta hoje que é preciso tomar "medidas urgentíssimas" na política florestal, prevenção e combate aos incêndios.



"Se o primeiro-ministro considerava que nesta circunstância a ministra não tinha condições para continuar, fez bem em aceitar essa demissão", afirmou à Lusa a deputada Heloísa Apolónia, do PEV, num comentário à decisão de Constança Urbano de Sousa.



No entanto, são se pode "cair no erro de considerar que a demissão da ministra resolveu um problema" e pede que, "no âmbito da estrutura da floresta, da prevenção, do combate, da proteção de pessoas, há medidas urgentíssimas que têm que ser tomadas"



"É preciso criar margem e condições orçamentais para que as respostas sejam efetivamente dadas", insistiu a parlamentar do PEV, partido que apoia o Governo do PS na Assembleia da República.



Para a deputada dos Verdes, há "décadas perdidas" em Portugal na política florestal, prevenção e combate aos incêndios florestais, havendo "soluções que deveriam ser tomadas e foram permanentemente adiadas porque não foram consideradas prioritárias".



Politicamente, segundo disse, é ao primeiro-ministro que tem de fazer a avaliação sobre se a saída foi ou não tardia de uma ministra sem condições de continuar a sê-lo.



"O primeiro-ministro achou que era aceitável essa inexistência de condições, que era visível" e agora cabe ap chefe do Governo dar explicações.



Demissão da ministra já era expectável, diz Associação Nacional dos Bombeiros profissionais

O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, disse hoje que a demissão da ministra da Administração Interna já era expectável perante os últimos acontecimentos relacionados com os incêndios florestais.



"Esta é uma demissão que não nos admira", afirmou Fernando Curto à agência Lusa, sublinhando que, "perante os factos, é uma situação normal".



Perante "todos os dados que neste momento estavam a ser lançados, todas as situações que ocorreram, e que culminaram ontem [terça-feira] com a intervenção do Presidente da República, tudo levava a crer que a ministra se ia demitir ou ia ser demitida e foi isso que aconteceu", disse Fernando Curto.



"Tudo isto foi mau de mais", considerou o presidente da ANBP, aludindo à organização da Proteção Civil e "aos últimos acontecimentos em relação aos incêndios florestais" que culminaram com a morte de mais de 100 pessoas.



"Havia aqui uma situação que era muito difícil de se manter", rematou.



Sobre o que espera do próximo responsável pela pasta da Administração Interna, Fernando Curto disse que deseja que "seja célere" nas "decisões e nas discussões com os bombeiros profissionais".



Esperamos que "haja, de uma vez por todas, alguém com coragem para mudar" e reorganizar este setor que "infelizmente deu no que deu", vincou.



"Ao longo destes anos todos, enquanto associação de bombeiros profissionais, fomos sofrendo um pouco na pele a demissão dos governantes", porque os projetos que estão a ser discutidos para os bombeiros profissionais nunca ficam concluídos porque, "por qualquer motivo, o ministro ou o secretário de Estado sai" do cargo.



Para Fernando Curto, esta situação "é o corolário de muitos anos, de todos os governos, e de muitas situações que ocorreram e que terminaram infelizmente nas mortes" de 105 pessoas.



Contactada pela agência Lusa, a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários remeteu para sexta-feira uma reação à demissão da ministra e aos incêndios que devastaram o país, explicando que não tecerá comentários durante o período de luto nacional.



Polícias querem que novo ministro "seja mais de atos do que de palavras"

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) deseja que o próximo responsável da Administração Interna seja "uma pessoa mais de atos do que de palavras" e que concretize um conjunto de matérias na área da segurança que têm sido proteladas.



"Esperamos que o seu sucessor venha com vontade de concretizar, porque há um conjunto de matérias que têm sido proteladas no tempo e que é preciso que sejam concretizadas", afirmou à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, a propósito da demissão, hoje, de Constança Urbano de Sousa, da pasta da Administração Interna.



O presidente da ASPP deseja que o próximo responsável governamental da área seja "uma pessoa mais de atos do que de palavras", lembrando que, nos últimos anos, os sindicados das forças e serviços de segurança têm "manifestado preocupação" pela forma como a segurança tem sido gerida, dando como exemplo a recente manifestação da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais dos Serviços e Forças de Segurança.



"Na PSP têm aumentado os problemas a instabilidade interna e tudo isso tem criado muitas dificuldades que têm sido ultrapassadas com muita carolice", disse o dirigente sindical, considerando que "em 2017 pouco foi feito" e que "há um conjunto de situações que era possível resolver e não foram resolvidas".



Associação da Guarda diz que tecnicamente ministra foi a melhor, politicamente não

O presidente da Associação Independente da Guarda considerou que Constança Urbano de Sousa foi das melhores que passou pelo Governo em termos técnicos, mas não politicamente.

"Já era uma demissão esperada. Tecnicamente foi das melhores ministras que passou por aquele ministério, politicamente não. Na relação com as associações também não temos nada a dizer", disse José Alho à agência Lusa.