Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo autoriza videovigilância em Vila Franca de Xira

Câmara diz que medida se destina a "melhorar a proteção e segurança das pessoas e bens".

15:10

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já obteve autorização do Governo para instalar 20 câmaras de videovigilância, nomeadamente na zona ribeirinha e no Parque Urbano do Cevadeiro, foi esta segunda-feira anunciado.



Em comunicado, a autarquia ribatejana, no distrito de Lisboa, informa que foi publicado em Diário da República (DR) um despacho do Ministério da Administração Interna a autorizar a instalação e a utilização de um sistema de videovigilância no município.



"Estão assim garantidas as necessárias condições para a instalação de 20 câmaras de videovigilância, que irão abranger o caminho pedonal ribeirinho e o Parque Urbano do Cevadeiro até ao Jardim Municipal Constantino Palha, numa área com cerca de 3,5 quilómetros de extensão", refere a autarquia.



Na mesma nota, a Câmara de Vila Franca de Xira explica que esta medida se destina a "melhorar a proteção e segurança das pessoas e bens", assim como "prevenir a prática de crimes naqueles locais".



"Seguem-se agora trabalhos de articulação com a PSP e as diligências necessárias ao lançamento de concurso público, financiado pela Câmara Municipal, que irá concretizar a instalação destas câmaras de videovigilância", acrescenta a nota.



Segundo o despacho publicado em DR, "o sistema de videovigilância funcionará ininterruptamente, vinte e quatro horas por dia, em todos os dias da semana" e permitirá captar e gravar som "sempre que se verifique uma situação de perigo concreto para a segurança das pessoas e bens".