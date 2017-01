Governo avança com voto eletrónico para emigrantes

"Quando comparamos o número de votantes com o número de recenseados, a proporção é muito pequena. Quando comparamos o número de recenseados com o número de pessoas em condições de se recensear, a proporção é também pequena", assinalou Santos Silva.



O Governo, acrescentou o ministro, "acompanha todos os esforços para incrementar o nível de participação eleitoral dos emigrantes portugueses, porque isso é a melhor maneira, em democracia, de reforçar a ligação de cada um de nós à comunidade nacional em que nós nos revemos".



A petição, que reivindica o voto eletrónico e a alteração das leis de recenseamento, vai ser discutida no plenário da Assembleia da República, depois de um processo de consultas e audições.



Os subscritores defendem que o recenseamento eleitoral seja automático quando é emitido o Cartão de Cidadão ou quando é uma feita uma alteração de morada, e advoga o recenseamento via postal ou pela Internet.



O abaixo-assinado defende também a introdução do voto eletrónico como alternativa ao voto presencial e por correspondência.



Atualmente, os portugueses residentes no estrangeiro têm que se deslocar ao consulado da área de residência para se registaram nos cadernos eleitorais.



O voto nas eleições presidenciais e europeias é presencial nos consulados, enquanto nas legislativas é por correspondência.



Nas últimas legislativas, em outubro de 2015, apenas 11,68% dos 242.852 eleitores inscritos votaram.



O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta terça-feira que o Governo está já a trabalhar "em soluções concretas" para concretizar o voto eletrónico para os emigrantes, uma medida reivindicada por mais de 4.000 pessoas, numa petição entregue ao parlamento.O voto eletrónico para as comunidades portuguesas no estrangeiro "faz parte do programa do Governo", disse Augusto Santos Silva, que saudou a iniciativa dos cidadãos na petição "Também Somos Portugueses", que chegou esta segunda-feira ao parlamento.O ministro adiantou que o Governo, ao nível dos ministérios dos Negócios Estrangeiros, Administração Interna e Justiça, e também da presidência do Conselho de Ministros, já está a trabalhar "em soluções concretas", e comentou que também os diferentes grupos parlamentares "preparam as suas propostas".